Представители кемеровской мэрии встретились с жителями завокзальной части города, чтобы обсудить острый вопрос – затопление подвалов. На встрече озвучены результаты независимой экспертизы.

– Анализ показал: вода грунтовая. Это означает, что подтопления не связаны с порывами на водопроводных сетях, – сказали в мэрии.

Устранять проблему нужно через поверхностное водоотведение. В прошлом это помогло: после расчистки засыпанного кювета рядом с железной дорогой некоторые подвалы просохли.

Сегодня расчистка кюветов продолжится. Также специалисты дважды в день замеряют уровень воды по тем адресам, которые находятся в зоне подтопления. Показатель варьируется в пределах 1-5 сантиметров – без серьёзного повышения.

Напомним, беловчанам не так повезло, там до сих пор достоверно не определились, какая именно вода топит горожан. А ждать систему отведения воды придётся ещё несколько лет.