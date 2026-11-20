В Междуреченске вечер в баре для 22-летней девушки закончился больницей. По данным полиции Кузбасса, она сидела за столом с подругой, когда у них возник конфликт с одним из посетителей. Мужчина не стал разбираться на словах – он просто пнул девушку по лицу и сбежал.

Пострадавшую увезли в больницу.

– Потерпевшей диагностированы ушибы, ссадины и перелом скуловой кости, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские вычислили нападавшего. Им оказался 28-летний местный житель. Теперь ему предстоит ответить за свой поступок – против него возбудили уголовное дело. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ему грозит до трёх лет лишения свободы.