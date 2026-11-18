В баре на улице Ноградской, 5 в Кемерове жестоко и без причины избили двух посетителей, рассказала сайту VSE42.Ru кемеровчанка Дарья. Она сообщила, что пошла с супругом и его другом в увеселительное заведение в ночь на 15 ноября. В какой-то момент мужчины вышли на улицу покурить, а при попытке зайти обратно им преградили дорогу вышибалы.

- Охранники не пустили их внутрь, заявив, что заведение переполнено. Муж попытался мне позвонить, но связь не работала. После этого попытался зайти, и тут же его пнули в грудь. Друга начали душить, чтобы не мешал, - сказала собеседница.

По её словам, 30-летнего супруга после брутального избиения госпитализировали с черепно-мозговой травмой, разрывом барабанной перепонки и другими страшными травмами. Девушка пытается добиться справедливости, однако ей не предоставляют записи с видеокамер. Заявление подано в полицию, но пока результатов это не принесло.

Девушка опасается, что дело попытаются замять, и это якобы далеко не первый подобный случай в данном баре. Собеседница просит стражей порядка тщательно проверить питейное заведение.

В силовых структурах оперативно прокомментировать жалобу нам не смогли.

Дарья также просит откликнуться очевидцев, которые видели нападение или засняли происшествие на камеру. Связаться с девушкой можно по номеру +7-923-612-15-72.