В Кемерове мужчине съели лицо в драке – жуткое видео

Соседский конфликт в областном центре обернулся ужасными последствиями: откушенным носом и уголовным делом, сообщает во вторник областное МВД.

Стражи порядка выяснили, что соседи, которые давно находятся не в ладах, в очередной раз поругались, и конфликт перерос в драку.

– Когда ссора переросла в потасовку, нападавший откусил кемеровчанину часть носа, – сказали в полиции.

57-летнего пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него укушенную рану. Судмедэкспертиза установила, что лицо кемеровчанина неизгладимо обезображено.

На 42-летнего вредителя завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Вырванная зубами победа в драке может обернуться восемью годами колонии.