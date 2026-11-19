Как сообщили в ГУ МВД по Кузбассу, правоохранители в Кемерове получили сообщение из больницы: к ним доставили 30-летнего местного жителя, которому врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Выяснилось, что повреждения кемеровчанин получил возле бара в результате конфликта с контролером заведения, выполнявшим функции охранника. Участников инцидента установили и опросили.

– По предварительной информации, пострадавший отдыхал в компании знакомых. Около 00:30 они с другом вышли на улицу в ожидании такси, а когда решили вернуться, то работник отказал им во входе, пояснив, что посетители находятся в сильном алкогольном опьянении, – отметили в ведомстве.

В ходе конфликта контролер оттолкнул кемеровчанина, в результате тот упал и ударился головой об асфальт.

В настоящее время проверка продолжается. Пострадавший проходит лечение, после завершения которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причиненного ему вреда здоровью.

Тех, кто стал очевидцами инцидента, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД России по Кемерову по телефону: 8-(3842)-39-16-10.

Напомним, ранее кемеровчанка рассказывала редакции VSE42.Ru о случившемся. По ее словам, в баре жестоко и без причины избили двух посетителей.