Кашель, одышка и затруднённое дыхание могут сигнализировать о хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

– Она опасна тем, что ткани и органы перестают получать кислород в нужном количестве – их работа нарушается, – сообщает Минздрав Кузбасса.

При обструктивной болезни лёгких ткани и органы недополучают кислород, а восприимчивость к вирусным инфекциям повышается. При этом сами инфекции могут протекать тяжелее обычного.

Заболевание требует постоянного контроля как со стороны лечащего врача, так и самого пациента. В ведомстве также напомнили о мерах, которые помогают снизить риск развития ХОБЛ.

В частности, важно придерживаться сбалансированного питания, включать в рацион достаточно белка и овощей, следить за весом – опасен как его избыток, так и недостаток.

Кроме того, рекомендуется регулярно проветривать помещения. Особенно важно делать это во время приготовления пищи, уборки и ремонта.

Напомним, ранее кузбасский врач рассказал, когда средство от кашля может спасти жизнь.