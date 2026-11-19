В центре города сразу несколько автомобилей покрылись инеем – кузова и стёкла буквально сковала наледь. Необычные фотографии с парковки сегодня утром, 19 ноября, в редакцию VSE42.RU прислала постоянная читательница.

На снимках видно, что ледяная корка покрыла не одну машину: сразу несколько автомобилей стоят на парковке в центре города словно в ледяной оболочке. Наледь заметна не только на лобовых и боковых стёклах, но и на металлических частях кузова.

– Автомобили будто с эффектом заморозки, – поделилась жительница областного центра.

Такая картина появилась на фоне аномальной погоды, которая в последние дни наблюдаются в регионе. Ранее синоптики предупреждали кузбассовцев о резких скачках температуры на этой неделе.