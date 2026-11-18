Температура в ближайшие дни будет скакать в Кузбассе как бешеная: ночью упадёт до лютого минуса, а днём взлетит до приятного плюса. По данным Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 19 ноября, ночью будет –5,–10°C, местами до –15°C, днём –2,+3°C, местами до –7°C. Преимущественно без осадков, но в некоторых районах появятся дым, дымка, туманы. Юго-восточный ветер при порывах разгонится до 12 м/с.

В пятницу в ночное время –3,–8°C, местами ударит мороз до –14°C, а днём потеплеет до –3,+2°C, ожидается небольшой снег и мокрый снег.

В субботу в тёмное время суток –3,–8°C, кое-где похолодает до –14°C, в то время как в светлое до –1,–6°C, а в отдельных территориях воздух прогреется до +4°C. Ожидаются снегопады и мокрые снегопады. Юго-западный ветер при порывах усилится до 13 м/с.