Середина ноября, а Кузбасс всё ещё остаётся без снега и настоящих морозов. Вместо привычной предзимней погоды – плюсовые отклонения от климатической нормы, отсутствие сильных осадков и никакой ясности с приходом зимы.

Журналист редакции VSE42.RU связался со специалистом Кемеровского гидрометцентра Натальей Полуэктовой, чтобы выяснить, когда регион наконец накроет снегом и холодом. Однако точную дату синоптик назвать не смогла.

По словам специалиста, сейчас в Кузбассе установится антициклон. Он принесёт спокойную погоду без существенных осадков. При этом температура ноября остаётся выше климатической нормы.

Сильных снегопадов в ближайшее время не ожидается. Не прогнозируют синоптики и серьёзных морозов. Пока самые низкие значения температуры ночью составляют около – 13, – 15 градусов, но в целом ночами столбики термометров будут опускаться до – 3, – 8 градусов.

– Когда в Кузбасс придёт настоящая зима, пока сказать сложно. Мы сейчас этого не видим в прогнозах, – пояснила Наталья Полуэктова.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU публиковала прогноз от синоптиков на ближайшие три дня в Кузбассе – ожидается туман, гололедица и похолодание до – 15 градусов.