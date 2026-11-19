В Кузбассе ввели режим ЧС после крушения самолёта Ан-12. Постановление губернатора Ильи Середюка опубликовали вчера, 18 ноября, в электронном бюллетене правительства региона. Документ подписали днём ранее – 17 ноября.

Согласно постановлению, режим чрезвычайной ситуации начал действовать с 21:35 17 ноября. Он предусматривает особый порядок работы экстренных служб и ведомств, которые занимаются ликвидацией последствий авиакатастрофы. Для них установлен региональный уровень реагирования.

– Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах Ягуновской сельской территории Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, – говорится в документе.

Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель губернатора Кузбасса, курирующий вопросы безопасности и правопорядка. Контроль за исполнением постановления глава региона оставил за собой.

Напомним, во вторник, 17 ноября, около 20:30 военно-транспортный самолёт АН-12 потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровского округа. Все 19 человек, находившихся на борту, погибли. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину и родным погибших.