Глава Кузбасса Илья Середюк, приехавший на место крушения воздушного судна, записал видео.
Самолёт, который рухнул в районе деревни Ягуново Кемеровского округа, мог двигаться транзитом, рассказал губернатор Илья Середюк.
– Нахожусь на месте происшествия, где, предположительно, произошло крушение транзитного самолёта, который пролетал через нашу область. Развёрнут штаб, я его возглавляю, – сказал Середюк.
Он добавил, что на месте работают экстренные службы: МЧС, полиция, Росгвардия, центр медицины катастроф.
Ранее BAZA, SHOT и Mash сообщили, что в результате крушения АН-12 погибли все люди на борту – 17 человек.