Александр Лукашенко выразил соболезнование Владимиру Путину и родным жертв в связи с крушением военного самолёта Ан-12 в Кемеровском округе.

– От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших, – говорится в соболезновании на государственном сайте.

Напомним, во вторник, 17 ноября, около 20:30 военно-транспортный самолёт, который вёз людей и запчасти из Новосибирска в Канск, внезапно загорелся в воздухе. Попытка экстренно посадить судно в Кемерове провалилась, и аппарат потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровского округа. Все 19 человек, находившихся на борту, погибли.

По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).