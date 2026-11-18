В результате авиакатастрофы с Ан-12, который упал около села Ягуново Кемеровского округа, погибли 19 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

– Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность, – отметили в ведомстве.

Самолёт рухнул в безлюдном месте.

Следком сообщает, что погибли все, кто находился на борту. Про факту катастрофы возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Ночью губернатор Илья Середюк сообщил, что МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Вертолёт и учреждения медицинской помощи приведены в готовность. На месте работают следователи.

Ан-12 – военно-транспортный самолёт грузоподъёмностью до 20 тонн. Предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач. В его экипаж обычно входит шесть-семь человек.

Напомним, крушение произошло в нескольких километрах от Кемерова. Самолёт направлялся из Новосибирска в Канск и загорелся в воздухе. До этого сообщалось о 17 погибших.