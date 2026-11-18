Сегодня, 18 ноября, экс-главе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгению Никитину, обвиняемому в мошенничестве на сумму более 30 миллионов рублей, избрали меру пресечения. Он будет находиться под домашним арестом.

– 18.11.2026 Центральным районным судом г. Кемерово удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, обвиняемому в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, – сообщает объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

По материалам следствия, с марта 2023-го по декабрь 2025 года Никитин вместе с другими участниками ОПГ использовал своё служебное положение для хищения бюджетных средств. Он организовывал и проводил электронные аукционы, а также заключал муниципальные контракты на текущий ремонт и содержание дорожной инфраструктуры округа.

При этом участники группы искусственно завышали сметную стоимость работ. После исполнения контрактов бюджетные деньги поступали через подконтрольную коммерческую организацию. Ущерб муниципальному бюджету превысил 30,7 млн рублей.

Экс-главу округа задержали и предъявили обвинение по пяти эпизодам мошенничества.

Постановление суда на момент публикации ещё не вступило в законную силу.