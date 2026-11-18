В Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении экс-главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгения Никитина, его родственницы, начальника одного из управлений администрации и директора коммерческой организации в сфере дорожного строительства.

Как сообщили в Следкоме Кузбасса, расследование ведётся по пяти эпизодам мошенничества, совершённого организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, с марта 2023-го по декабрь 2025 года Евгений Никитин, занимавший пост главы округа и одновременно фактически руководивший коммерческой организацией в сфере дорожного строительства, вместе с сообщниками разработал схему хищения бюджетных средств.

Речь идёт о муниципальных контрактах на ремонт дорог. По данным следствия, чиновники заключали договоры с коммерческой организацией по завышенным ценам, после чего из бюджета муниципалитета перечисляли оплату.

– В результате противоправной деятельности обвиняемых причинен ущерб на сумму более 30 млн рублей, – сообщает СК.

Преступную схему выявили в ходе совместной работы регионального управления ФСБ, следователей СК и сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кузбассу.

Ранее двух фигурантов по ходатайству следствия отправили под стражу. Сейчас следователи добиваются избрания меры пресечения ещё одному соучастнику.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Никитин внезапно ушёл с поста главы в апреле этого года. Практически сразу после отставки в его доме прошли обыски. Позже стало известно, что семья бывшего главы Ленинска-Кузнецкого начала избавляться от активов.