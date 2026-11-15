Дешевле на 11 млн: семья экс-чиновника с Кузбасса избавляется от недвижимости

Семья бывшего мэра Ленинска-Кузнецкого Евгения Никитина начала избавляться от имущества. Первым в списке оказался комплекс "Загреб" – заведение, где можно и поесть, и переночевать.

Площадь объекта – 575 квадратных метров. Внутри есть гостиничные номера и банкетные залы, а рядом прилагается участок почти на 17 соток. Записано всё это на супругу экс-чиновника. Раньше "Загреб" принадлежал семье бывшего вице-губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина.

Изначально за комплекс просили 28 миллионов рублей, но потом цену скинули до 17. По слухам, семья экс-мэра собирается продавать и другую недвижимость.

Всё это происходит на фоне череды громких событий. Год у Евгения Никитина выдался бурным. Сначала он пришел в суд по делу Вячеслава Телегина, чтобы за него заступиться. Потом купил гостиничный комплекс. А вскоре внезапно ушел с поста главы города – якобы по собственному желанию.

Практически сразу после отставки в его доме прошли обыски. Выяснилось также, что увольнение утверждал городской совет депутатов, в котором заседал сын экс-мэра. Из-за разгоревшегося скандала молодой человек отказался от депутатского мандата, пишет PROKUZBASS.RU.