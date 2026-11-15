"Черное небо" не отступает: в Кузбассе снова продлили спецрежим

В Кузбассе опять продлили режим "черного неба". Как сообщает региональное министерство природных ресурсов, прогноз неблагоприятных метеоусловий, при которых загрязняющие вещества накапливаются в воздухе, продлен до 18:00 16 ноября.

Под действие режима попадают городские и сельские поселения области, в том числе Кемерово. Исключениями остаются Анжеро-Судженский и Тайгинский городские округа, а также Яшкинский, Яйский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский и Тисульский муниципальные округа. На этих территориях неблагоприятные метеоусловия по-прежнему не прогнозируются.

Пока действует режим НМУ, предприятия с источниками выбросов должны работать по особому порядку. Они обязаны выполнять мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на атмосферу, и снижать количество выбрасываемых загрязняющих веществ.