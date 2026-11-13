Опасные явления: почти на всей территории Кузбасса ввели экстренный режим

Через несколько часов почти на всей территории Кузбасса будет введён режим "чёрного неба", сказано на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.

– С 18:00 час 13.11 до 18:00 час 14.11.2026 г. ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, – сказали в ведомстве.

Это касается всех городов и сёл региона, включая Кемерово, но за исключением Анжеро-Судженска, Тайги, Яшкинского, Ижморского, Мариинского, Тяжинского и Тисульского округов.

Во время режима НМУ заводы обязаны замедлить производство, чтобы сократить выбросы. Жителям рекомендуется воздержаться от прогулок, проветривания помещений и физической активности на "свежем" воздухе.

Напомним, синоптики прогнозируют в субботу местами крепкий "минус", отсутствие ветра и осадков – три "катализатора" НМУ.