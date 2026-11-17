Завтра днем в Кемерове станет шумно, но переживать не стоит. Пресс-служба "Сибирской генерирующей компании" (СГК) в Кузбассе предупредила горожан о временных акустических неудобствах.

Во вторник, 18 ноября, с 13:00 до 15:00 со стороны Кемеровской ГРЭС будет периодически раздаваться сильный гул и шум. Бояться не нужно – это не авария и не сбой в работе станции.

Причина – в обновлении инфраструктуры. Энергетики проложили новые трубы, по которым на химический завод "Токем" подается промышленный пар. Перед тем как пустить пар на постоянной основе, систему необходимо проверить на прочность и чистоту. Для этого специалисты проведут плановую продувку.

– Это обязательная проверка перед запуском, чтобы оборудование работало надежно и без сбоев, – отметили в пресс-службе СГК.

Специалисты станции полностью контролируют процесс, все работы ведутся строго по регламенту. Звуковая изоляция в этот раз не справится. Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием и не вызывать спасателей из-за громких звуков с промзоны.