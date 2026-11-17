Как сообщает ТАСС, туристы начали массово бронировать места для размещения на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области на зимний сезон 2026-2027 годов. Глубина бронирования в этот раз достигла марта, и свободных окон практически не осталось. По словам министра туризма Кузбасса Елены Латышенко, особенно пользуются спросом даты новогодних праздников – в среднем по курорту забронированы уже более 90% мест размещения.

– Шерегеш – мы видим, что бронирование вплоть до марта у нас. На сегодняшний день мы наблюдаем рост числа бронирований до 10% по сравнению с прошлым годом. <…> Конечно, на новогодние праздники достаточно высокая доля: в среднем от 90% до 100% в зависимости от средств размещения. Еще одним из пиков являются февральские праздники, мартовские праздники: 23 февраля, 8 Марта, – рассказала собеседница агентства.

На фоне такого ажиотажа в ведомстве отметили, что инвесторам и властям региона приходится в экстренном режиме развивать инфраструктуру. В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" в этом году в Шерегеше уже ввели 208 дополнительных номеров. До конца декабря к ним прибавится еще порядка 160. Также в регионе столкнулись с необходимостью легализации гостевых домов – их реестр активно пополняется, что дает семьям возможность разместиться в частном секторе.

За зимний сезон 2025-2026 годов сибирский курорт принял около 1,6 миллиона человек со всей страны. Новый сезон официально открывается 21 ноября. Развитие Шерегеша включено в программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Сейчас на территории кластера работают 23 подъемника, 34 трассы и построено более 150 гостиниц и апарт-отелей, готовых принять 3,4 тысячи гостей одновременно.

Напомним, Шерегеш победил в народном голосовании премии "Горы России" и стал лучшим горнолыжным курортом страны.