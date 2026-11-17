Шерегеш признан лучшим горнолыжным курортом России. Как сообщают областные власти, курорт стал лауреатом V Национальной премии "Горы России". Победителя выбирали народным онлайн-голосованием, так что решение приняли сами голосующие.

По данным властей региона, награда стала признанием большой работы по модернизации курорта. В ведомстве отметили, что обновление Шерегеша не осталось незамеченным и получило оценку на федеральном уровне.

Там подчеркнули, что сегодня Шерегеш, как и другие горные территории Кузбасса, не только притягивает туристов. По словам властей, такие места стали одним из двигателей региональной экономики. Новые объекты создают рабочие места, дают местному бизнесу больше возможностей, а в бюджет поступает больше денег на развитие региона.

Это не первая новость о Шерегеше за последнее время. Ранее VSE42.RU сообщал, что на курорте строят проект, который дошёл до финала всероссийского конкурса.

Также известно, что другой город региона тоже получил награду на федеральном уровне, и вместе с ней миллионы рублей.