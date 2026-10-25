Лучший в России: Кемерово отметили на федеральном уровне

Кемеровский ЖК "Наследие" признали лучшим в России. В Москве подвели итоги первого Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий – он проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Кемеровский жилой комплекс взял победу в номинации "Лучший проект комплексного развития территорий в центральной части города".

Напомним, "Наследие" строится в квартале 58в – на пересечении улиц Тухачевского, Сибиряков-Гвардейцев, Мирной и Заузелкова.

Ещё два кузбасских проекта тоже добрались до финала. В номинации "Лучшая система регионального регулирования комплексного развития территорий и защиты прав граждан" отметили масштабный проект обновления центральной части Кемерова. Он охватывает больше 540 гектаров и предполагает 23 новых микрорайона – по своим масштабам это крупнейшая площадка в России.

В номинации "Лучший проект комплексного развития территорий с выраженной национальной и региональной идентичностью" финалистом стал всесезонный курорт "Алтын Шор" в секторе F в Шерегеше. Проект площадью 54 гектара реализуют за счёт частных инвестиций, пишет PROKUZBASS.RU.