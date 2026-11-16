Награда - 20 млн: кузбасский город отметили на федеральном уровне

Гурьевский округ вошел в число лучших в России. Как сообщает Минэкономразвития Кузбасса, проект "Гурьевск. Найди свое золото" взял призовое место на Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Бренд территории". За это округ получил 20 млн рублей из федерального бюджета.

Гурьевск становится все популярнее у туристов. Каждый год поток гостей растет на 15%. В прошлом году город посетили больше 74 тысяч человек. А местный "Гурьевский пряник" стал вторым на всероссийском конкурсе и теперь считается настоящим гастрономическим символом Кузбасса.

– Гурьевск – настоящая точка притяжения. Здесь появляются новые маршруты, благоустраиваются пространства, а местные бренды знают далеко за пределами округа. В этом большая заслуга команды и жителей, – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Полученные 20 миллионов пойдут на обновление инфраструктуры. Это должно сделать жизнь горожан удобнее и привлечь еще больше туристов.

Кстати, Кузбасс держит планку не первый год. В 2025 году Междуреченск с проектом "Город тайги" тоже попал в число лучших. Всего в этом году Минэкономразвития России отобрало 50 лучших практик из 1200 заявок со всей страны.