По данным МЧС Кузбасса, сообщение о ДТП поступило спасателям сегодня, 17 ноября, в 00:13. В Кемерове на улице Юрия Двужильного столкнулись две легковушки.

На место происшествия направили семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Также работали бригады скорой медицинской помощи и полиция.

– Сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу стабилизировали транспортные средства, произвели отключение аккумуляторных батарей автомобилей, деблокировку пострадавших и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, – подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что всего в аварии пострадали шесть человек.

Обстоятельства ДТП и размер ущерба сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе завели уголовное дело после аварии на трассе, в которой погибла 12-летняя девочка.