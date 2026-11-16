Один ребёнок умер, другой – в больнице: в Кузбассе завели дело после жуткого ДТП

ДТП произошло накануне около 9:30 на 35-м километре дороги "Кемерово – Промышленная" на территории Топкинского муниципального округа.

– Предварительно установлено, что 39-летний житель поселка Плотниково, имеющий стаж вождения 1 год, управляя автомобилем ВАЗ-2112, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, – сообщает полиция Кузбасса.

В салоне находились пять человек, в том числе трое детей. 12-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой помощи. Ещё один несовершеннолетний – 13-летний подросток – получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

Для установления причин и обстоятельств аварии специалисты проведут автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Напомним, ранее стало известно, что в Кузбассе бесправник устроил чудовищное смертельное ДТП и избежал тюрьмы.