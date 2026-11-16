"Мой мир рухнул": откровения екатеринбурженки после кровавого убийства ее избранника бывшим мужем

В минувшую субботу, 14 ноября, преступник дождался 40-летнего избранника женщины возле подъезда и расстрелял его из карабина. После этого он отошёл в сторону и покончил с собой.

– Мой мир вчера рухнул. Безжалостно и беспощадно. В один момент, – написала 39-летняя жительница Екатеринбурга в своем блоге.

Она и ее возлюбленный воспитывали двоих детей. Когда в прошлом году родился малыш, женщина решила уйти от мужа и начала встречаться со школьным другом. Тот и сам тяжело переживал развод: от первого брака у него остались сын и дочь, 15 и 11 лет. После расставания с женой он поселился у родителей.

Отец убитого рассказал в беседе с "КП-Екатеринбург", что мужчины были знакомы, оба собирались вернуться к бывшим жёнам. Скорее всего, 43-летний экс-супруг просто не справился с ревностью. По словам отца убитого, накануне возлюбленная сына попросила его установить телевизор. Он приехал помочь и заночевал у неё.

– Днем он написал мне, что едет домой к нам, – сказал отец, добавив, что на улице его сына уже поджидал бывший муж женщины.

Следственный комитет возбудил дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Скорее всего, его закроют, ведь единственного подозреваемого уже нет в живых.

Как отметили правоохранители, убийца взял советский охотничий самозарядный карабин Симонова, среди охотников известный как СКС. На него у мужчины было разрешение. Он выстрелил в избранника екатеринбурженки больше двух раз, попав в разные части тела.

Ранее издание "Город55" сообщало, что девушка, едва не убитая сверстницами в Омской области, пошла на поправку.