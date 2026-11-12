Подозревают сына: подробности убийства и расчленения супругов в Ростове

В расправе над пожилыми супругами подозревают их 49-летнего сына, который, по словам соседей, работал таксистом. По информации источника "КП – Ростов-на-Дону", пенсионеры могли погибнуть ещё несколько недель назад.

Первыми неладное почуяли дальние родственники и друзья семьи: пожилая пара перестала выходить на связь ещё в сентябре, и около недели назад обеспокоенные люди обратились с заявлением в полицию.

Сыщики быстро установили контакты сына, но в телефонной беседе он вёл себя спокойно и, по словам собеседника издания, постарался усыпить бдительность: сказал, что мама и папа уехали в Крым и "всё у них должно быть хорошо", а приехать в отдел не смог – сам в отъезде.

11 ноября оперативники позвонили снова, и мужчина, судя по всему, не сдержался: "И вообще, я их убил". После этого он перестал выходить на связь.

Полицейские вскрыли дверь квартиры: на балконе за тюлевой занавеской нашли морозильный ларь с плотными чёрными мешками – по предварительным данным, там останки женщины. Ультрафиолетовая лампа выявила тщательно замытые следы крови, тело мужа, как утверждает источник, оставалось в гараже.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц, назначены экспертизы, на местах работают следователи и криминалисты. Подозреваемого ищут по всему региону, его местонахождение неизвестно. Вина не установлена, приговора нет.