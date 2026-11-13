Кузбассовец-бесправник устроил чудовищное смертельное ДТП и избежал тюрьмы

В Кемерове вынесли приговор лихачу, который погубил спутницу в адском месиве из машин. По данным полиции, 19 марта на 21-м километре обхода Кемерова в Кемеровском округе – на дороге от Кемерова к Топкам – столкнулись лоб в лоб две легковушки.

Приехавшие на место оперативные службы застали ужасающую картину: машины превратились в груду металла, а пассажирка одной из них погибла. За рулём иномарки был 33-летний топкинец, никогда не имевший водительских прав.

– Находясь за рулём автомобиля Ford Focus, для совершения обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с LADA Granta, – сказали в полиции.

35-летняя пассажирка "Форда" погибла на месте. Травмы получили оба водителя, а также пассажиры "Лады", в том числе шестилетний мальчик. Их всех увезли в больницу.

На лихача завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем смерть. Топкинец признал вину и заплатил родным погибшей миллион рублей.

Суд назначил виновнику шесть лет в колонии-поселении и на полтора года запретил садиться за руль, даже если появятся права. При этом в колонию мужчине позволили явиться после 14-летия его ребёнка.