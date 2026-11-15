Происшествия

Смертельное ДТП в Кузбассе: ВАЗ с детьми улетел в кювет

Под Топками случилось смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. Прокуратура уже начала проверку.

В Топкинском округе произошла страшная трагедия на дороге. Как сообщают областная прокуратура и полиция Кузбасса, 15 ноября около 9:30 на 35-м километре трассы "Кемерово – Промышленная" перевернулся автомобиль ВАЗ-2112, в котором ехали дети.

По предварительным данным, водитель нарушил правила расположения машины на проезжей части. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Для 12-летней девочки-пассажирки все закончилось трагически: она погибла на месте еще до приезда скорой помощи. Ее 13-летний спутник получил травмы различной степени тяжести. Его бригада скорой доставила в медицинское учреждение.

– На место происшествия незамедлительно выехал прокурор г. Топки Алексей Трефилов, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Туда же направились сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому округу.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки несовершеннолетних. По результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты доследственной проверки, которую проводят сотрудники полиции, прокуратура также держит на контроле.

Фото: MAX | Полиция кузбасса
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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