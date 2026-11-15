Смертельное ДТП в Кузбассе: ВАЗ с детьми улетел в кювет

В Топкинском округе произошла страшная трагедия на дороге. Как сообщают областная прокуратура и полиция Кузбасса, 15 ноября около 9:30 на 35-м километре трассы "Кемерово – Промышленная" перевернулся автомобиль ВАЗ-2112, в котором ехали дети.

По предварительным данным, водитель нарушил правила расположения машины на проезжей части. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Для 12-летней девочки-пассажирки все закончилось трагически: она погибла на месте еще до приезда скорой помощи. Ее 13-летний спутник получил травмы различной степени тяжести. Его бригада скорой доставила в медицинское учреждение.