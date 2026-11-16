В Кузбассе раскрыли, сколько детей нужно родить, чтобы бесплатно получить машину

Подруга многодетной семьи из Крапивинского района Кемеровской области обратилась в чате губернатора с просьбой помочь им получить автомобиль от государства.

По словам женщины, в их семье семь человек – двое родителей и пятеро детей. Старшей дочери девять лет, а младшим близнецам ещё нет двух месяцев.

– Просто даже ехать до поликлиники со всеми детьми нет возможности, так как у них только 5 мест в автомобиле, все дети несовершеннолетние <…> Прошу, пожалуйста, помочь в получении автомобиля для многодетной семьи, – написала она.

На обращение ответила администрация Крапивинского муниципального округа.

В мэрии объяснили, что действующая мера поддержки рассчитана на семьи, в которых воспитываются не менее десяти детей.

Кроме этого, для получения единовременной выплаты на приобретение транспортного средства необходимо соблюсти ряд условий. В частности, родители и дети должны иметь российское гражданство, родители – состоять в браке, а семья – совместно проживать в Кузбассе. Также требуется, чтобы один из родителей имел водительские права нужной категории, а мать была удостоена звания "Мать-героиня" либо родители получили орден или медаль ордена "Родительская слава".

– В связи с вышеперечисленным в настоящее время основания для единовременной выплаты средств на приобретение транспортного средства непосредственно для Вашей семьи отсутствуют, – заключили в администрации.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что семьям в Кузбассе раздали по миллиону рублей на ипотеку.