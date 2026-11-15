Прокуратура предупредила кузбассовцев о новой опасной схеме мошенников

Мошенники придумали очередной способ выманивать деньги, прикрываясь переходом на цифровой рубль. Об этом предупредила прокуратура Кемеровской области.

По данным ведомства, аферисты звонят гражданам от имени сотрудников банка или Банка России. Они убеждают срочно перевести деньги со счета в цифровые рубли. Для убедительности рассказывают о якобы предстоящих изменениях курса или установленной дате, после которой обмен станет менее выгодным.

Затем жертве предлагают перевести средства на некий "специальный счет" по выгодному курсу. Для подтверждения операции мошенники могут отправить код из СМС и попросить назвать его.

– На этом этапе человек рискует не только потерять деньги, но и передать злоумышленникам доступ к своим данным, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Еще один вариант схемы – предложение обменять наличные на цифровые рубли через "официальный обменник" или курьера. В результате гражданин передает деньги мошенникам и не получает ничего взамен.

Прокуратура Кузбасса призывает к бдительности. Если вас торопят, пугают потерей денег или обещают особый курс – это серьезный повод прекратить разговор.

Ранее VSE42.RU сообщал, что за неделю от действий мошенников пострадали 14 кузбассовцев, потеряв более 3 млн рублей.