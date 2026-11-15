Ущерб - 3 млн: кузбассовцы продолжают терять деньги - причины

В Кузбассе за последнюю неделю жертвами дистанционного мошенничества стали 14 жителей региона. Как сообщает прокуратура Кемеровской области, общий ущерб превысил 3 миллиона 91 тысячу рублей. Самая крупная сумма, которую удалось похитить у одного человека с помощью информационных технологий, составила 2 миллиона рублей.

Схемы у аферистов самые разные. Семеро человек столкнулись с незаконным списанием денег с банковских счетов, в том числе из-за оформления кредитов. Один житель поверил в предложение заработка на "инвестициях". Еще один оказался под влиянием лжесотрудников различных структур.

Трое кузбассовцев стали жертвами мошенников, которые размещали объявления на онлайн-сервисах. А двое доверились сообщению в соцсетях, которое пришло со взломанного аккаунта их знакомого.

Напомним, неделей ранее жертвами дистанционных мошенников стали 24 жителя Кузбасса, а общий ущерб составил более 7 млн рублей.