Якутянин застрелил мужчину из-за соседской ссоры - подробности дикого преступления

Преступление произошло в ночь на 5 августа 2025 года. 34-летний житель Нюрбинского района, будучи пьяным, поссорился с соседями в коридоре дома, между мужчинами произошла потасовка, сообщает КП-Якутия.

После ссоры якутянин вернулся к себе, взял гладкоствольное ружьё "Тундра" 12-го калибра и зарядил его одним патроном, а затем прошёл в квартиру соседей – дверь оказалась незапертой.

Женщина с сыном испугались и легли на пол, чтобы не провоцировать соседа. Когда к незваному гостю подошёл хозяин квартиры, нападавший в упор выстрелил ему в грудь. Пуля задела правое лёгкое, из-за большой кровопотери мужчина скончался на месте.

1 сентября 2026 года Верховный суд Республики Саха (Якутия), опираясь на вердикт присяжных, признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище и убийстве с особой жестокостью. Ему назначили 15 лет и один месяц колонии строгого режима и ограничение свободы на 1,5 года; по эпизоду с угрозой убийством его оправдали. Апелляционные жалобы защиты 9 ноября 2026 года рассмотрел Пятый апелляционный суд в Новосибирске – приговор оставлен в силе и вступил в законную силу.