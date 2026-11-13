Буйный кузбассовец проломил соседке глазок из-за открытых форточек

Накануне вечером в многоквартирном доме на улице День Шахтёра в южной столице Кузбасса буйный мужчина атаковал жильё соседки из-за её тяги к свежести. Как рассказывает в пятницу Росгвардия, горожанка вызвала силовиков из-за долбящегося в дверь драчуна.

– По предварительной информации, мужчина был недоволен тем, что соседка открывала форточки в подъезде. Из-за этого он пришел к её квартире и потребовал впустить его, – сказали в силовом ведомстве.

Дама отказала, и тогда сосед принялся колотить в дверь, разломав глазок. Ещё больше разозлившись, дебошир стал угрожать 56-летней женщине физической расправой.

Приехавшие оперативники скрутили 69-летнего нарушителя спокойствия. Противника свежего воздуха передали полицейским.