Горшков из ВТБ: будущее банков – развитие ИИ, безопасность и контроль человека

Перед банками встаёт стратегический выбор: сохранить прямые отношения с клиентом и стать его финансовым советником либо превратиться в поставщика продуктов для сторонних цифровых платформ. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков на конференции ИД "Коммерсантъ" "Финтех будущего: от цифровых сервисов к AI-экономике". По его словам, банковские продукты всё чаще встраиваются в привычные клиентам цифровые сервисы.

Развитие искусственного интеллекта в финансовой сфере требует внимания к безопасности данных и сохранению контроля человека над итоговыми решениями, отметил Горшков.

Например, в ВТБ генеративный ИИ уже применяется в контакт-центре: технология анализирует историю обращений и предлагает операторам варианты ответов, что, по словам Горшкова, высвобождает более 15 тысяч рабочих часов ежегодно. ИИ-помощник для сотрудников отделений самостоятельно закрывает 87% вопросов.

Следующим этапом в банке называют развитие клиентского ИИ-помощника, который сможет учитывать финансовую ситуацию и цели пользователя и подбирать персональные решения.

– В 2027 году мы планируем развивать сценарии, связанные со сбережениями, инвестициями, программами лояльности и повседневными покупками, – сказал Горшков.

Одним из направлений трансформации банки называют партнёрства с технологическими платформами. Так, банк развивает сотрудничество с одним из маркетплейсов, объединяя финансовые продукты с цифровой инфраструктурой маркетплейса. Кроме того, ВТБ участвует в развитии открытых API и мультибанкинга, которые должны объединить предложения разных финансовых организаций в едином интерфейсе.

Решение по ключевым вопросам – ипотеке, инвестициям, крупным расходам – должно оставаться за клиентом, а не за алгоритмом, подытожил Горшков.