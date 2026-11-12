Коза-дереза и коза-мать: культуролог рассказала, каким предки видели символ 2027 года

"В народной традиции коза считалась животным упрямым, своенравным и даже опасным. Прозвище "дереза" связывали с колючим кустарником или выражением "дери глаза" – то есть с задиристым поведением. Недаром говорили: "Пусти козу в огород, она всю капусту обдерёт"", – цитирует КП-Новосибирск культурулога.

По некоторым поверьям, козу сотворил чёрт, наделив рогами и непредсказуемым нравом, поэтому в сказках она нередко выступает нарушительницей порядка.

При этом коза ассоциировалась с плодородием и достатком: на Святки ряженый в вывернутом кожухе имитировал смерть и оживание козы – так символически показывали умирание и воскрешение природы.

"Считалось, что там, где прошла коза, будет хороший урожай. В щедровках её задабривали: "Где коза ходит, там жито родит"", – говорит культуролог.

В "Волке и семерых козлятах" коза – уже заботливая мать и хранительница очага, противостоящая Волку. А в сказке "Как Коза избушку построила" упрямство спасает ей жизнь: она отвергает опасное соседство яблони и дуба, пока не находит безопасное место под берёзой.