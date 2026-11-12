В Кузбассе могут появиться поезда с разгоном до 400 км/ч

В Сибири всерьез обсуждают проект супермагистрали, которая может связать Новосибирск и Кемерово. Автор инициативы Ринат Бичурин представил планы по созданию сети частных высокоскоростных пассажирских железных дорог в регионах России.

По его задумке, в Западной Сибири помимо линии "Новокузнецк – Кемерово – Новосибирск" можно соединить Новосибирск с Томском, Омском, Бийском и Барнаулом. Время в пути между городами сократится до 15–30 минут, а скорость поездов будет достигать 400 км/ч.

Главная особенность проекта – полный отказ от государственного финансирования. Строительство предлагают вести за счет частных и зарубежных инвестиций, без участия федерального и регионального бюджетов, а также без РЖД. Сеть должна находиться в частной собственности и управляться публичным акционерным обществом.

– В подавляющем большинстве регионов бюджеты сводятся с дефицитом, поэтому невозможно рассчитывать на федеральную финансовую помощь для строительства сетей ВСМ. Транспортную проблему следует решать за счет частного сектора, – отмечает автор инициативы.

По оценке Бичурина, строительство одного километра трассы обойдется до 300 млн рублей. Это в разы дешевле европейских аналогов, где цена доходит до 30 млн евро за километр. Снижение затрат объясняется более низкой ценой земли, меньшей плотностью дорог и населения, а также дешевыми стройматериалами.

Доступность поездок, по замыслу авторов, обеспечат низкие затраты на строительство, большой пассажиропоток и доходы от коммерческих помещений на станциях. Тарифы предлагают сделать ниже самолетных, железнодорожных и автобусных – сопоставимыми с городским метро. В вагонах обещают просторные салоны с мягкими креслами, микроклиматом, отсутствием шума и вибрации.

С начала 2026 года за инициативу проголосовали более 100 человек. После сбора 100 тысяч подписей авторы планируют подать заявку на общероссийский референдум о строительстве супермагистрали. Пока проект существует в виде открытого обращения к федеральным и региональным властям с просьбой разрешить создание сети частных ВСМ.

Отметим, что речь идет об инициативе общественного активиста, а не о согласованном государственном проекте. Конкретные сроки, инвесторы и маршруты сибирских линий пока не определены. Идея строительства ВСМ в регионах неоднократно обсуждалась экспертами с осторожностью – стоимость и окупаемость таких проектов остаются предметом дискуссий, пишет PROKUZBASS.RU.