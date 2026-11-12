"Долгожданное обновление": в Кузбассе открыли поликлинику с аптекой внутри

В поселке Никитинский Ленинск-Кузнецкого округа после ремонта возобновила работу поликлиника №1 Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров. На обновление здания из федерального бюджета выделили более 14 млн рублей.

За время ремонта в здании заменили окна и электропроводку, установили подвесные потолки, новую сантехнику, двери и перегородки. Пол выложили плиткой, смонтировали надежную пожарную сигнализацию, обновили входную группу и проложили асфальтированную дорожку.

Пространство переоборудовали так, чтобы было удобно и посетителям, и персоналу. В холле сделали открытую регистратуру и понятную навигацию. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья адаптировали входную зону и установили специализированный санузел.

Медицинская часть включает процедурный блок и кабинет вакцинации. Важное новшество – аптечный пункт прямо в здании поликлиники. Теперь жители могут получить консультацию, оформить рецепт и сразу купить лекарства, не выходя из медучреждения.

– Долгожданное обновление. Все продумано до мелочей: светлые помещения, удобная планировка. Приятно видеть, что о нас и наших пациентах позаботились! – поделилась впечатлениями фельдшер с 30-летним стажем Ольга Пантюхова.

В штате поликлиники два врача-терапевта, 12 фельдшеров и 26 медицинских сестер. Дополнительно для жителей поселка организуют регулярные выезды специалистов Центра здоровья и узких специалистов. Кроме того, внедрены цифровые системы документооборота – вся информация хранится в электронном виде, что ускоряет процесс назначения обследований и консультаций.