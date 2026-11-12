Ради безопасности 60 человек: в Кузбассе остановили работы на 5 крупных предприятиях

На угольных шахтах Кузбасса снова выявили нарушения. Как рассказал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своих соцсетях, с 5 по 11 ноября 2026 года инспекторы составили пять протоколов о временном запрете деятельности.

– Инспекторами Ростехнадзора сохранены жизнь и здоровье порядка 60 человек, которые могли бы пострадать в результате потенциальных аварий, связанных со взрывами пыле-метановоздушной смеси, – отметил Андрей Виль.

Первой в списке стала шахта "Чертинская-Коксовая". Там 5 ноября остановили выемку угля в лаве № 553. Нашли сразу несколько проблем: не соблюдались требования по креплению выработки, не выполнялась герметизация дегазационной скважины, были нарушения взрывобезопасности электрооборудования и правил эксплуатации конвейера. Суд решил приостановить работы на 15 суток.

В тот же день проблемы обнаружили на шахте имени С.М. Кирова. Там остановили откачку воды и другие работы в вентиляционной печи. Причина – нехватка воздуха для проветривания выработок, превышение допустимой концентрации метана и нарушения при эксплуатации системы аэрогазового контроля. Ростехнадзор запретил работы на 90 суток.

Девятого ноября приостановили эксплуатацию подвесного дизель-гидравлического локомотива на шахте "Сибирская". В тот же день запретили приемку угля на склад шахты "Грамотеинская" из-за нарушений при хранении и невыполнения мер по ликвидации очагов самовозгорания.

Наконец, 11 ноября остановили дизельную тележку на шахте "Ольжерасская-Новая". Во всех этих случаях материалы передали в суд.