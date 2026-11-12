Тоннель готов, а скандалы остались: в Новокузнецке разразился спор за 230 млн

Опальная новосибирская компания, которая сорвала ремонт новокузнецкого тоннеля, опять попала под суд. Мэрия собирается взыскать огромные деньги.
Мэрия Новокузнецка намерена по полной засудить новосибирское ООО "Спецтрансстрой", которое не смогло доделать ремонт многострадального Новоильинского тоннеля. Кемеровский арбитраж назначил судебную строительно-техническую экспертизу, сказано в определении.
Власти ещё в сентябре 2025 года подали иск к подрядчику на 234 млн рублей за то, что тоннель к назначенной дате был готов лишь на 40%. Однако подрядчик в ответ на это заявил, что столкнулся с недоработками проектной документации: не было проекта выноса водопровода, не было согласования проектной документации по устройству тепловых сетей и прочее-прочее.
Компания, приводя такие аргументы, даже добилась того, что после скандального разрыва контракта с новокузнецкой мэрией фирму не включили в реестр недобросовестных поставщиков.
Стороны сошлись на том, что требуется тщательная независимая экспертиза, которая покажет, имелась ли возможность выполнить работы, предусмотренные первоначальным контрактом, без устранения выявленных недостатков в документах, и могла ли компания вообще успеть в срок.
– Установить срок проведения экспертизы до 28 декабря 2026 года, по истечении которого в суд должно быть представлено заключение эксперта, – сказали в суде.
По итогам экспертизы, вероятно, определится, кто прав и кому достанутся 234 млн рублей.
Напомним, ремонт Новоильинского тоннеля мэрия впервые заказала в мае 2023 года за 167,6 млн рублей, работы планировалось завершить в ноябре 2024 года. Однако ООО "Спецтрансстрой" к этой дате успело менее 40%. В начале 2025 года администрация порвала контракт и после череды неудачных попыток провела новый аукцион. Выиграло его ООО "Строительное управление №7" по цене 343,7 млн рублей. 4 ноября 2026 года тоннель торжественно открыли – спустя долгих семь лет после закрытия.