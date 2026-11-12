Тоннель готов, а скандалы остались: в Новокузнецке разразился спор за 230 млн

Мэрия Новокузнецка намерена по полной засудить новосибирское ООО "Спецтрансстрой", которое не смогло доделать ремонт многострадального Новоильинского тоннеля. Кемеровский арбитраж назначил судебную строительно-техническую экспертизу, сказано в определении.

Власти ещё в сентябре 2025 года подали иск к подрядчику на 234 млн рублей за то, что тоннель к назначенной дате был готов лишь на 40%. Однако подрядчик в ответ на это заявил, что столкнулся с недоработками проектной документации: не было проекта выноса водопровода, не было согласования проектной документации по устройству тепловых сетей и прочее-прочее.

Компания, приводя такие аргументы, даже добилась того, что после скандального разрыва контракта с новокузнецкой мэрией фирму не включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Стороны сошлись на том, что требуется тщательная независимая экспертиза, которая покажет, имелась ли возможность выполнить работы, предусмотренные первоначальным контрактом, без устранения выявленных недостатков в документах, и могла ли компания вообще успеть в срок.

– Установить срок проведения экспертизы до 28 декабря 2026 года, по истечении которого в суд должно быть представлено заключение эксперта, – сказали в суде.

По итогам экспертизы, вероятно, определится, кто прав и кому достанутся 234 млн рублей.

Напомним, ремонт Новоильинского тоннеля мэрия впервые заказала в мае 2023 года за 167,6 млн рублей, работы планировалось завершить в ноябре 2024 года. Однако ООО "Спецтрансстрой" к этой дате успело менее 40%. В начале 2025 года администрация порвала контракт и после череды неудачных попыток провела новый аукцион. Выиграло его ООО "Строительное управление №7" по цене 343,7 млн рублей. 4 ноября 2026 года тоннель торжественно открыли – спустя долгих семь лет после закрытия.