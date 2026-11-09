Новокузнечанин вмешался в женский конфликт, и всё закончилось плачевно

Инцидент произошёл днём в многоквартирном доме на проспекте Мира в Новокузнецке. Экипаж Росгвардии прибыл туда после сообщения о противоправных действиях. На месте силовиков встретили две пострадавшие горожанки.

По предварительной информации, 45-летняя женщина направлялась в гости к знакомой. На лестничной площадке она столкнулась с двумя женщинами, вышедшими из одной из квартир. Между ними началась словесная перепалка. Услышав шум, в подъезд зашла подруга 45-летней горожанки и тоже оказалась втянута в конфликт.

– Вскоре из той же квартиры вышел мужчина, присоединился к ссоре и ударил одну из участниц керамической кружкой по голове, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

В итоге силовики задержали 39-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 36 и 28 лет. Для осмотра пострадавших вызвали скорую помощь.

Всех троих передали сотрудникам полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как необычный визит в салон оптики взбудоражил Росгвардию Кузбасса.