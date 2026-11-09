"Криво базарила": на Урале охранник ночного клуба ударил девушку по лицу

Инцидент произошёл в Екатеринбурге в ночь с 6 на 7 ноября в клубе "Градусы". По словам местной блогерши, она отдыхала там вместе с молодым человеком, но в какой-то момент потеряла телефон. После закрытия заведения пара обратилась к персоналу с просьбой помочь найти пропажу.

– Сотрудники стали говорить, что телефон украли и клуб закрыт. Я начала агрессировать, вследствие чего охранник ударил меня по лицу. Охранник весит около 110 килограммов, возрастом примерно 25 лет, видно, что он занимается спортом. Я не представляла для него никакой угрозы: не замахивалась, не пинала, не толкала. Я просто была злая, потому что мне не дают поискать мой телефон, – рассказала девушка.

У пары сохранилась аудиозапись конфликта. На ней, судя по опубликованному в соцсетях фрагменту, охранник объясняет своё поведение грубостью девушки и заявляет, что не намерен терпеть такое обращение. Посетительница считает, что даже резкие слова не дают сотруднику охраны права применять физическую силу.

После конфликта пару попросили покинуть клуб. Молодой человек девушки вызвал скорую помощь и полицию. Медики рекомендовали дождаться правоохранителей, чтобы написать заявление и пройти судебно-медицинскую экспертизу. По словам девушки, полицейские приняли два заявления – о нападении и пропаже телефона.

На следующий день пара снова пришла в заведение, чтобы найти телефон и выяснить обстоятельства произошедшего. Однако позиция сотрудников не изменилась.

– Охранники нам заявили, что они работают всю ночь, и они "не железные". То есть это нормально: ударить меня за то, что я "криво базарю", ведь я заслужила. Я считаю, что это не нормально! – заключила девушка.

Редакция "КП-Екатеринбург" обратилась за комментарием к арт-директору клуба. На момент публикации ответ не поступил.