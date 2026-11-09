"Ничего не предвещало беды": что известно о смерти 21-летнего футболиста во время матча в Екатеринбурге

Трагедия случилась вечером 7 ноября на площадке института физической культуры, когда играли команды четвёртого дивизиона "Балтика" и "Академ", сообщает "КП-Екатеринбург".

В составе номинальных хозяев дебютировал 21-летний Степан Чернов, присоединившийся к коллективу за сутки до игры. Перед матчем команда объявила, что новичок выйдет в стартовом составе. Первый тайм (25 минут) прошёл без голов, вторую половину Степан начал на скамейке, но через 2–3 минуты вышел на замену. Спустя несколько секунд у парня подкосились ноги – партнёры и соперники сразу поняли, что он лежит без сознания. Прибывшая бригада реанимации пыталась откачать спортсмена около 40 минут, но была вынуждена констатировать смерть.

"Абсолютно ничего не предвещало беды. Степа был в полном порядке, спокойно отыграл первый тайм. Матч закончился со счётом 0:0, доигрывать, разумеется, не стали", – рассказал "КП-Екатеринбург" на правах анонимности один из очевидцев.

Степана и его старшую сестру воспитывала бабушка, футболом он занимался примерно с пяти лет. Чтобы помогать семье, пошёл работать сразу после девятого класса, в последнее время – на складе.

"Брат всегда старался помогать людям. На здоровье никогда не жаловался. Перед игрой мы с ним переписывались, всё было замечательно. А потом "пропал". Когда я приехала, он уже мёртвый лежал в мешке посреди поля", – вспоминает сестра Дарья.

До "Балтики" Степан выступал за "Урал-Калининец", "KNOCKOUT" и "KNOCKOUT-Д". Организаторы турнира отказались общаться с корреспондентом, но "Лига 5х5" выразила соболезнования родным и близким. Точная причина смерти пока неизвестна – её установит экспертиза. Степана Чернова похоронят в среду, 11 ноября.