Общество

В Якутии один и тот же мужчина дважды напал на людей в людных местах

Прокуратура Якутска утвердила обвинительный акт по делу местного жителя, которому вменяют два эпизода нападений из хулиганских побуждений.

Как установило дознание, в марте 2026 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в развлекательном заведении. Там он беспричинно избил посетителя: мужчина получил перелом пальца и рану подбородочной области – врачи квалифицировали травмы как вред здоровью средней тяжести, отмечает КП-Якутия.

История повторилась в мае 2026 года, уже в ресторане. Снова нетрезвым мужчина нанёс удары по голове, лицу и туловищу женщины – эксперты расценили повреждения как побои.

Дело направлено прокурором в суд. Известно, что фигурант уже имеет криминальный опыт: ранее его осудили за серию преступлений и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии особого режима. Теперь ему предстоит ответить за новые деяния.

Фото: magnific.com/magnific
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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