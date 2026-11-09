В Якутии один и тот же мужчина дважды напал на людей в людных местах

Как установило дознание, в марте 2026 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в развлекательном заведении. Там он беспричинно избил посетителя: мужчина получил перелом пальца и рану подбородочной области – врачи квалифицировали травмы как вред здоровью средней тяжести, отмечает КП-Якутия.

История повторилась в мае 2026 года, уже в ресторане. Снова нетрезвым мужчина нанёс удары по голове, лицу и туловищу женщины – эксперты расценили повреждения как побои.

Дело направлено прокурором в суд. Известно, что фигурант уже имеет криминальный опыт: ранее его осудили за серию преступлений и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии особого режима. Теперь ему предстоит ответить за новые деяния.