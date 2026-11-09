Близкий подхватил ОРВИ: шесть секретов врача, чтобы не заболеть дома следом

В беседе с изданием "Газета.Ru" ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова перечислила шесть правил защиты от ОРВИ, если в семье есть заболевший.

• Изолируйте пациента. Выделите ему отдельную комнату. При нехватке места держите дистанцию от 1 метра и ограничьте перемещения больного по дому.

• Назначьте одного ухаживающего. Выберите самого крепкого члена семьи. Желательно с прививкой от гриппа.

• Используйте средства защиты. Ухаживающий надевает маску и перчатки при любом контакте. Больной носит маску при выходе в общие комнаты.

• Проветривайте и дезинфицируйте. Открывайте окна каждые два часа. Протирайте дверные ручки и выключатели дезинфицирующим средством дважды в день.

• Выделите личную посуду. Дайте больному индивидуальные тарелки и приборы. Тщательно мойте их после еды.

• Проведите медикаментозную профилактику. Обратитесь к врачу. Он назначит здоровым членам семьи противовирусные препараты.

– Прием этих препаратов по схеме значительно снижает вероятность заболевания у контактных лиц, но назначать их, подбирать дозировку и длительность курса должен только лечащий врач, – заключила доктор.

Тему профилактики ОРВИ ранее раскрыл врач-онколог Сергей Астафуров. Он оценил, насколько народные средства (мед, лимон, имбирь, чеснок, травяные сборы и витаминные смеси) способны поддерживать иммунитет. О мнении эксперта рассказали в издании Inkazan.ru, ссылаясь на "ФедералПресс".