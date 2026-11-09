Глухая тетеря после простуды: как вернуть нормальный слух после коварного ОРВИ

Температура уже в норме, насморка нет, но одно ухо словно заткнули ватой – после простуды такое бывает. Только вот дело не всегда ограничивается неприятным ощущением, которое скоро пройдет само. За заложенностью могут стоять воспаление среднего уха или другие проблемы со слухом, а порой действовать нужно в течение считаных часов. Как обычная ОРВИ влияет на слух и когда нельзя откладывать визит к врачу, интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" раскрыла оториноларинголог Ирина Коршунова.

Связь между носом, носоглоткой и ушами куда теснее, чем можно подумать. При простуде воспаление нередко выходит за пределы слизистой носа и затрагивает слуховую трубу – канал между носоглоткой и средним ухом. Как пояснила Коршунова, при ОРВИ слизистая носоглотки воспаляется и отекает, из-за чего слуховая, или евстахиева, труба может перестать нормально работать.

В итоге барабанная полость хуже вентилируется, а за барабанной перепонкой иногда собирается жидкость. Отсюда чувство давления и заложенности, а звуки становятся менее отчетливыми. В некоторых случаях на фоне инфекции возникает острый средний отит.

Врач советует записаться на прием, если ухо болит, в нем шумит или звенит, чувствуется давление либо появляются выделения из слухового прохода. Головокружение и ощутимое снижение слуха – тоже причины обратиться за помощью. Отдельного внимания требует ситуация, когда человек за несколько часов начинает слышать значительно хуже или вовсе перестает слышать.

– Внезапное снижение слуха, возникшее за несколько часов, требует срочного обращения к врачу, даже если нет боли, – подчеркнула Коршунова.

Так может проявляться внезапная нейросенсорная тугоухость – нарушение, при котором страдает звуковоспринимающий аппарат. Чем дольше откладывается начало лечения, тем меньше могут быть шансы вернуть слух.

Почувствовав дискомфорт, кто-то решает погреть ухо, достает капли, оставшиеся с прошлой болезни, или сам выбирает лекарства. Но подобная самопомощь бывает не просто бесполезной: она может навредить. По словам Коршуновой, без назначения специалиста не следует ни прогревать ухо, ни применять ушные капли.

Чтобы подобрать лечение, сначала нужно разобраться с причиной: это может быть заложенность после ОРВИ, воспаление среднего уха или поражение внутреннего. Поэтому, если слышать стало хуже, лучше не проверять на себе домашние способы, а выяснить, с чем связано нарушение.

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