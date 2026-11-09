«Иная скала?»: о таинственной пропаже семьи Усольцевых сделали новое заявление

Гид Денис Торн, который общался с Сергеем и Ириной перед пропажей и помогал им с размещением на базе "Геосфера", сообщил, что глава семьи интересовался маршрутом к скале Баян. Это название ранее в сводках о пропаже не фигурировало, сообщает krsk.aif.ru.

"Он меня спрашивал, как отсюда, с посёлка Кутурчин, перемахнуть Баян и выйти на ту сторону, к деревне Ивановка. То есть конкретно спрашивал: "С ребёнком я смогу это пройти?" Я тогда ещё отметил, что вопрос, мягко говоря, неадекватный", – рассказал Торн в эфире НТВ.

При этом на прощание Сергей сказал, что они "сбегают на Буратинку и обратно", а Ирина интересовалась Камнем желаний по пути на Мальвинку – эти маршруты СК отрабатывал в первую очередь.

Онлайн-карты пеший маршрут от Кутурчина до Баяна не строят: по прямой больше 8 км, а тропы непростые. Руководитель группы "Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной" Светлана Торгашина вместе со съёмочной группой пыталась дойти до вершины через скалу Алат, но не успела из-за поломки машины и короткого светового дня, а поблизости бродил медведь.

"При желании они могли туда попасть. Если бы стояла цель, дошли бы. Но с ними была Ариша, а Ирина точно не была опытным туристом. Вопрос в том, способна ли была преодолеть такой путь именно эта семья", – считает Торгашина.

Отдельная странность, на которую обратил внимание гид: Сергей, впервые приехавший на Кутурчинское Белогорье, хорошо ориентировался в местных топонимах. Останцы Буратинка, Мальвинка и Баян местные жители называют Ивановскими Чулпанами – сказочные названия придумали гиды, и описания маршрутов в Сети даны именно с ними.

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