Ставки вниз, деньги в рост: вкладчики Кузбасса нарастили сбережения на 12%

По итогам 9 месяцев 2026 года, когда банковский сектор вступил в фазу плавного снижения ставок по депозитам, оттока средств населения в Кузбассе не зафиксировано. Как сообщили в пресс-службе ВТБ, портфель депозитов жителей региона в банке составляет 211 млрд рублей, прибавив 12% относительно начала года. Это свидетельствует о сохранении высокой сберегательной активности населения даже в условиях смягчения денежно-кредитной политики.

Главным трендом периода стала смена тактики вкладчиков: клиенты все чаще выбирают длинные депозиты, чтобы зафиксировать двузначную доходность. По мере дальнейшего снижения ключевой ставки капитал начинает постепенно перетекать в облигации и более рискованные активы. Так, портфель инвестиционных продуктов частных клиентов ВТБ в Кузбассе за 9 месяцев вырос на 33% – до 48,39 млрд рублей с начала года, что говорит о постепенной диверсификации сбережений.