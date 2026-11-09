Ставки вниз, деньги в рост: вкладчики Кузбасса нарастили сбережения на 12%

По итогам 9 месяцев 2026 года, когда банковский сектор вступил в фазу плавного снижения ставок по депозитам, оттока средств населения в Кузбассе не зафиксировано. Как сообщили в пресс-службе ВТБ, портфель депозитов жителей региона в банке составляет 211 млрд рублей, прибавив 12% относительно начала года. Это свидетельствует о сохранении высокой сберегательной активности населения даже в условиях смягчения денежно-кредитной политики.
Главным трендом периода стала смена тактики вкладчиков: клиенты все чаще выбирают длинные депозиты, чтобы зафиксировать двузначную доходность. По мере дальнейшего снижения ключевой ставки капитал начинает постепенно перетекать в облигации и более рискованные активы. Так, портфель инвестиционных продуктов частных клиентов ВТБ в Кузбассе за 9 месяцев вырос на 33% – до 48,39 млрд рублей с начала года, что говорит о постепенной диверсификации сбережений.
– Спрос на сбережения у жителей Кузбасса, несмотря на корректировки ключевой ставки, сохраняется довольно высоким и динамика ресурсного портфеля ВТБ в Кузбассе это подтверждает. Ключевая ставка пока остаётся в двухзначных значениях, и это позволяет предлагать клиентам привлекательную доходность по накопительным продуктам. В конце года мы ожидаем дальнейшего прироста портфеля сбережений за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов: клиенты всё чаще разделяют сбережения на долгосрочную и ликвидную части. Прирост инвестиционных сбережений показал высокую динамику – на треть и этот тренд, как мы ожидаем, сохранится, – отметила управляющий ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина.
По данным банка, жители региона стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль, применяя комбинированные стратегии: несколько продуктов под разные цели или связку вкладов с инвест-инструментами. Вклады и накопительные счета остаются основным инструментом сбережения, но процентные ставки по ним практически сравнялись с доходностью по коротким срокам, что делает размещение средств "вдолгую" наиболее оптимальным решением.
– Накопительные счета остаются для кузбассовцев драйвером роста даже при постепенном снижении ключевой ставки. Поэтому мы улучшаем условия по накопительным счетам – клиенты могут зафиксировать выгодный процент сейчас, пока рыночная конъюнктура это позволяет. Для многих накопительный счет – привычный ежедневный инструмент, который помогает и сохранять средства, и оплачивать текущие расходы. Мы хотим, чтобы он был не только удобным, но и максимально доходным, – добавила Анжелика Рогожкина.
По прогнозам аналитиков ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках в этом году вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей. Основным драйвером рынка станут накопительные счета, объем средств на которых к концу года превысит 11 трлн рублей.
Ключевые тренды (по итогам 9 месяцев):
- Стабильность базы: Оттока вкладов на фоне снижения ключевой ставки не произошло.
- Фиксация доходности: Переток средств с коротких (3–6 мес.) на среднесрочные (6–12+ мес.) депозиты для сохранения двузначных ставок.
- Диверсификация: Рост портфеля инвестиционных продуктов на 33% (до 48,39 млрд руб.).
- Комбинированные стратегии: Клиенты делят сбережения на долгосрочную (вклады) и ликвидную (накопительные счета) части.