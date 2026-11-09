Кадровичка отсудила у кузбасской компании боле 300 000: подробности

В Новоильинском районном суде Новокузнецка рассмотрели гражданское дело по взаимным требованиям бывшей сотрудницы и ООО "ПК "Стройинжиниринг". Как сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса, женщина требовала взыскать задолженность по зарплате, проценты за задержку и компенсацию морального вреда. А работодатель, в свою очередь, просил возместить ему ущерб.

Выяснилось, что женщина работала инспектором по кадрам, а затем специалистом. По системе оплаты труда в компании она ежемесячно получала премию, которая вместе с окладом составляла её заработную плату. Но за октябрь и ноябрь 2025 года премию ей не начислили и не выплатили. Кроме того, с мая по ноябрь 2025 года работодатель не начислял и не выплачивал районный коэффициент. А при увольнении по собственному желанию с ней не полностью рассчитались за неиспользованный отпуск и не выплатили пособие по временной нетрудоспособности.

Суд признал требования бывшей сотрудницы обоснованными. С компании взыскали задолженность по зарплате, премиям, районному коэффициенту, компенсацию за отпуск и пособие.

– Общая сумма составила 235 750 рублей, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Также компания должна выплатить 97 409 рублей процентов за задержку и 10 тысяч рублей морального вреда.

Вместе с тем суд удовлетворил и встречные требования компании. С бывшей сотрудницы взыскали 23 695 рублей ущерба. Эти деньги ей ранее выдавали под отчет на нужды организации, но женщина не представила отчет о расходах и не вернула средства в кассу.