Вылезла в форточку: в Новосибирске ищут сбежавшего енота-полоскуна

Полосатого беглеца замечали в районе улицы Зорге, микрорайона Берёзки и ТЦ "Фламинго". Волонтёры просят горожан, особенно собачников, быть внимательными на ночных прогулках.

История началась в субботу около половины пятого утра: местная жительница проснулась от того, что скулила её собака, сообщает КП-Новосибирск.

"Свечу фонариком – вижу хвост полосатый. Сначала испугалась, думаю, мало ли, лиса какая-нибудь дикая", – рассказала сибирячка.

Супруги решили, что в вольер забрался барсук, но это оказался енот. Собака начала кидаться на животное, и зверька пришлось запереть в будке. Женщина принесла ему еду и воду: енот пополоскал лапки и убежал под вольер – с тех пор его не видели.

Хозяйка животного Юлия вышла на связь с журналистами: беглянке четыре года, семья живёт на первом этаже.

"Мы проветривали комнату, она, вероятно, вылезла в открытую форточку", – предполагает Юлия.

Дома, кроме енотихи, живут два спаниеля, с которыми она прекрасно ладит. Зверёк контактный, доверяет людям и собакам, но из-за испуга может проявить агрессию. Сейчас Юлия вместе со спаниелями прочёсывает улицы Затулинки и надеется, что собаки учуют её след.

Волонтёры напоминают: в Сибири дикие еноты не водились, климат для них смертелен, и в морозы беглец может погибнуть – добывать пищу он не умеет. Ловить его самостоятельно нельзя: если встретили, положите на землю фрукты, нежирное отварное мясо или сухой корм, поставьте тяжёлую ёмкость с водой и отойдите, а затем сообщите волонтёрам по телефону 8 913 736 62 53.